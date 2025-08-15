Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Wohnung

Erfurt (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages kam es in der Erfurter Löbervorstadt zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich nach ersten Erkenntnissen mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel Zutritt zur Wohnung eines 62-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause war. Der Einbrecher durchwühlte die Räume und stahl u. a. einen Laptop, Schmuck und eine Geldkarte im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

