Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: 26-Jähriger aus Saalfeld wieder da
Erfurt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Mittwoch vermissten 26-Jährigen aus Saalfeld wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten in Erfurt angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell