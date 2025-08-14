Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Graffiti-Schmiererei auf der Fahrbahn

Sömmerda (ots)

Während der Streifenfahrt entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda eine frische Graffiti-Schmiererei. Unbekannte hatten in Sömmerda im Bereich der Erfurter Höhe, kurz vor dem Bahnübergang, den Asphalt mit pinkfarbener Sprühfarbe verunstaltet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0209489 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel. 0361/5743-25100) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell