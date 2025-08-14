PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buntmetalldiebe erneut an E-Ladestation aktiv

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch machten sich erneut Buntmetalldiebe an einer E-Ladestation in Erfurt zu schaffen. Gegen 01:15 Uhr durchtrennten die Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Brühlervorstadt vier Ladekabel. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt, während der erzielbare Kupferwert im Wiederverkauf vermutlich lediglich im zweistelligen Bereich liegt. Da sich Diebstähle dieser Art aktuell in Erfurt und im gesamten Bundesgebiet häufen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, verdächtige Personen im Bereich von Ladesäulen beobachtet, sollte umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 verständigen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

