Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.07.2025, ereignete sich gegen 15:45 Uhr auf der Landstraße L137 ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Der 55-Jährige soll mit seiner Yamaha die Landstraße L137 von Istein kommend in Richtung Kleinkems befahren haben als er beabsichtigt haben soll, nach links abzubiegen. Ein 67-Jähriger Ford-Fahrer soll von der Autobahn kommend die Landstraße L137 befahren haben und wollte mutmaßlich ebenfalls nach links abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Motorradfahrers, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Der 55-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Zur weiteren Untersuchung wurde er mittels Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein kümmerte sich um die Unfallaufnahme.(amf)

