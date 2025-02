Ulm (ots) - Die 49-Jährige fuhr kurz vor 12.30 Uhr zwischen Bernstadt und Breitingen. Am dortigen Kreisverkehr bemerkte sie, dass ihre Bremsen nicht richtig funktionierten. Am nächstgelegenen Parkplatz hielt sie an und entdeckte Flammen am linken Vorderrad. Sie informierte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen ...

mehr