Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Verkehrsunfall bei winterlichen Bedingungen (22.11.2024)

Trossingen (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der Landesstraße 433 zwischen Aldingen und Trossingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Mann verlor gegen 11,30 Uhr in einem Opel Astra bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über das Auto. Nachdem er den Wagen eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers knapp verfehlte, kollidierte er mit einem weiteren entgegenkommenden Mercedes GLE eines 64-jährigen Mannes. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Opel wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell