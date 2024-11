Singen (ots) - Das Polizeirevier Singen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Samstag in der Romeiasstraße ereignet hat. Zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken die Stoßstange eines am Straßenrand abgestellten schwarzen Opel Insignia. ...

