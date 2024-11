Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. Konstanz) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Romeiasstraße (23.11.2024)

Singen (ots)

Das Polizeirevier Singen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Samstag in der Romeiasstraße ereignet hat. Zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken die Stoßstange eines am Straßenrand abgestellten schwarzen Opel Insignia. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07731-8880 mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell