POL-KN: (Konstanz) - Außenspiegel an mehreren Autos abgetreten (23.11.2024)

Konstanz (ots) - Am frühen Samstagmorgen haben zwei Personen versucht in einen Kiosk in der Moltkestraße einzubrechen. Gegen 02:30 Uhr wollten die Unbekannten die Eingangstür des Kiosks aufbrechen. Nach kurzer Zeit störte ein namentlich nicht bekannter Zeuge die Täter, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Beide trugen schwarze Jacken und waren maskiert. Die Polizei ...

