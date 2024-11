Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Polizei warnt vor Betrugsmasche: Frau um 7.000 Euro gebracht (23.11.2024)

Konstanz (ots)

Eine 59-jährige Frau ist Opfer eines Liebesbetrugs über eine Social-Media-Plattform geworden. Der Täter gab sich als Arzt aus North Carolina aus, der sich angeblich in Syrien aufhalte. Unter dem Vorwand, finanzielle Unterstützung für ein Zertifikat zu benötigen, das ihm die Einreise nach Deutschland ermöglichen sollte, täuschte er der Frau eine Liebesbeziehung vor.

In den letzten zwei Monaten übersandte die Frau Apple-Karten im Gesamtwert von etwa 7.000 Euro an den Täter. Erst als eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Geschäfts an der Marktstätte den Kauf weiterer Apple-Karten im Wert von 500 Euro hinterfragte und die Polizei informierte, flog der Betrug auf.

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, bei Kontaktaufnahmen durch vermeintliche Liebespartner im Internet besonders wachsam zu sein. Personen, die um finanzielle Unterstützung bitten oder Druck ausüben, sind oft Teil solcher Betrugsmaschen.

