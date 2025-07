Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, 30.07.2025, gegen 23:30 Uhr eine Staubschutzfolie an der eingerüsteten Emmendinger Stadtkirche in der Kirchstraße angezündet. Die Folie konnte durch zufällig vor Ort befindliche Arbeiter gelöscht werden. An der Folie entstand Sachschaden. Die Kirche wurde nicht beschädigt. Das Polizeirevier ...

