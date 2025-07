POL-DN: Gestohlener E-Scooter kann an Halter zurückgeben werden

Nideggen (ots) - Bei einem Einbruch in einen Supermarkt in der Straße Am Eisernen Kreuz in der Nacht von Mittwoch (09.07.2025) auf Donnerstag (10.07.2025) erbeuteten bislang unbekannte Täter Bargeld im fünfstelligen Bereich. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Geschäfts indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Anschließend öffneten sie, unter zu Hilfenahme von unbekanntem Werkzeug, ...

