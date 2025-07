POL-DN: Unfall beim Abbiegen: E-Scooter-Fahrer verletzt

Düren (ots) - In der Nacht auf Dienstag (09.07.2025) konnte eine Zivilstreife der Polizei Düren einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Er hatte sich zuvor gewaltsam Zugang zu einem Verbrauchermarkt in Birkesdorf verschafft und dort versucht Zigaretten zu entwenden. Gegen 01:00 Uhr erhielt die Polizei Düren Kenntnis von einem Einbruchalarm in einem Supermarkt in der Straße An der Festhalle in ...

mehr