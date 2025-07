Polizei Düren

POL-DN: Täterfestnahme nach Geschäftseinbruch

Düren (ots)

In der Nacht auf Dienstag (09.07.2025) konnte eine Zivilstreife der Polizei Düren einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Er hatte sich zuvor gewaltsam Zugang zu einem Verbrauchermarkt in Birkesdorf verschafft und dort versucht Zigaretten zu entwenden.

Gegen 01:00 Uhr erhielt die Polizei Düren Kenntnis von einem Einbruchalarm in einem Supermarkt in der Straße An der Festhalle in Birkesdorf. Die wenig später an der Tatörtlichkeit eintreffenden Beamten stellten eine fußläufig vom Tatort flüchtende Person fest. Die Person konnte vor Ort gestellt und festgenommen werden. Im Bereich parkender Fahrzeuge konnten die Beamten zum Abtransport bereitgestellte Taschen mit Zigarettenpackungen auffinden und sichern. Der 44-jährige Tatverdächtige ist derzeit ohne festen Wohnsitz in Düren aufhältig und wurde vorläufig festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen konnte ein zweiter Tatverdächtiger vor Eintreffen der Beamten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

