Polizei Düren

POL-DN: Schlägerei mit vier Beteiligten am Bahnhof Jülich

Jülich (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung, an der insgesamt vier Personen beteiligt waren, sorgte am Dienstagabend (08.07.2025, 21:45 Uhr) für Aufsehen im Bereich des Bahnhofs Jülich. Ernsthaft verletzt wurde scheinbar niemand.

In der Bahnhofstraße auf Höhe des dortigen Taxistandes kam es am gestrigen Abend zu einer Schlägerei zwischen vier Beteiligten. Zunächst schlugen drei Personen gemeinsam auf eine Person ein, die dann, mit einem Ziegelstein bewaffnet, die Verfolgung der flüchtigen Täter aufnahm und hierbei kurzzeitig auch eine Frau bedrohte und auf diese losgehen wollte. Die Frau, die offensichtlich zum Umfeld der Beteiligten gehörte, konnte sich jedoch in ein Taxi flüchten. Die drei Tatverdächtigen flüchteten fußläufig in Richtung Lohfeldstraße. Einer der Beteiligten, ein 24-jähriger Mann aus Jülich, konnte von den eintreffenden Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe des Tatortes unverletzt angetroffen werden.

Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Personen und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

