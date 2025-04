Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht in Tiefgarage am Heinrich-Weber-Platz - roten BMW Mini beschädigt (24.04.2025)

Singen (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagvormittag in einer Tiefagarage am Heinrich-Weber-Platz verursacht hat. Im Zeitraum zwischen 09.50 Uhr und 11.05 Uhr streifte der Unbekannte den auf einem angemieteten Parkplatz abgestellten roten BMW Mini im Bereich der Fahrertür und des Kotflügels. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer können beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell