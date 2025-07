Polizei Düren

POL-DN: Drei Geschäftseinbrüche und ein Versuch in der Innenstadt Düren

Düren (ots)

Gleich viermal wurden Geschäftsinhaber in der Nacht von Montag (07.07.2025) auf Dienstag (08.07.2025) Opfer von Geschäftseinbrüchen. In einem Fall blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen

In Tatzeitraum zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 07:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Geschäft am Markt in Düren und entwendeten Bargeld aus den Geschäftsräumen.

Aus einem Ladenlokal im Wilhelm-Wester-Weg stahlen die Täter ebenfalls Bargeld nachdem sie sich unberechtigt Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Der Tatzeitraum wird hier auf den Zeitraum vom Montag, 13:00 Uhr, bis Dienstag, 9:50 Uhr, angegeben.

Bei einem weiteren Einbruch in ein Geschäft in der Kölnstraße wird die mögliche Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Montag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 09:10 Uhr, eingegrenzt. Auch hier wurde Bargeld entwendet.

Beim Einbruchsversuch blieb es bei einem Geschäft in der Wirtelstraße. Hier wurden Manipulationen und Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt. Offensichtlich gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Objekt zu gelangen. Auch hier wird der Tatzeitraum mit Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 09:40 Uhr, angegeben.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell