Polizei Düren

POL-DN: Baucontainer an zwei Baustellen aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Nörvenich / Düren (ots)

Bei gleich zwei Aufbrüchen von Baucontainern entwendeten bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Oberbohlheim und Düren Werkzeuge und Dieselkraftstoff. Die Polizei sucht Zeugen.

Die auf einer Baustelle in der Oberbohlheimer Straße in Nörvenich abgestellten Lagercontainer waren Ziel eines Einbruchs am vergangenen Wochenende. Im Tatzeitraum vom 04.07.2025, 15:30 Uhr, bis zum 07.07.2025, 06:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in die Container ein und entwendeten neben bislang nicht näher bezeichneten Werkzeugen ca. 80 Liter Dieselkraftstoff und eine Rüttelplatte des Herstellers Amman im Wert von ca. 7.000, - Euro.

Bei einem ähnlich gelagerten Fall auf einer Baustelle in der Straße Grüner Weg in Düren verschafften sich die Täter ebenfalls gewaltsam Zugang zu Baucontainern und entwendeten auch hier Werkzeuge. Der Tatzeitraum konnte auf den Zeitraum zwischen Freitag, 04.07.2025, 16:15 Uhr, bis 07.07.2025, 07:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

