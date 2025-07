POL-DN: Mit 1,52 Promille in geparkte Fahrzeuge gefahren

Aldenhoven (ots) - Auf der K 12 kam es am Sonntagabend (06.07.2025) zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Pkw überschlug. Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen. Der Pkw, an dessen Steuer ein 19-Jähriger aus Jülich saß, befuhr gegen 20:10 Uhr die K 12 aus Richtung Ederen kommend, in Fahrtrichtung Freialdenhoven. Nachdem er in einer Linkskurve Radfahrer überholt hatte, verlor er die Kontrolle ...

