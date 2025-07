Polizei Düren

POL-DN: Vier versuchte Einbrüche in Garagen

Düren (ots)

Im Stadtteil Arnoldsweiler brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (04.07.2025) und Samstag (05.07.2025) drei Garagen auf, in einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Novalisstraße und auch in der Trierer Straße schlugen die Täter zweimal zu. Zwischen 20:45 Uhr (Freitag) und 13:00 Uhr (Samstag) versuchten die Unbekannten erfolglos, eine Garagentür in der Trierer Straße gewaltsam zu öffnen. In unmittelbarer Nähe zu diesem Tatort waren die Einbrecher zwischen 14:00 Uhr und 04:10 Uhr erfolgreicher und öffneten gewaltsam ein Garagentor. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

In der Novalisstraße wurde zwischen 21:00 Uhr und 04:10 Uhr die Tür zu einer Holzhütte gewaltsam geöffnet, bei einer weiteren Tat zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde eine Gartentür beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in beiden Fällen nichts entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Freitag) und 08:00 Uhr (Samstag) etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

