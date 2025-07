Polizei Düren

POL-DN: Betrunken mit Fahrzeugen unterwegs

Düren (ots)

Am Samstagmorgen (05.07.2025 gegen 08:40 Uhr) befuhr ein 28- jähriger Autofahrer die Steinbißstraße in Düren- Echtz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Am Kreisverkehr Zur Lohe / Steinbißstraße touchierte und beschädigte er die Bebauung an diesem und setzte seine Fahrt bis zu seiner Wohnanschrift fort. Dort touchierte er beim Einparken eine Hauswand. Beide Vorfälle wurden von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Auf Klingeln der eingesetzten Polizisten öffnete der Fahrzeugführer die Wohnungstür. In seiner Atemluft konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, so dass die Entnahme einer Blutprobe und die Führerscheinsicherstellung angeordnet wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinwirkung sowie einer Unfallflucht.

Am Samstagabend (05.07.2025 gegen 23:50 Uhr) befuhr ein Zeuge die Straße Im Reuter in Derichsweiler, aus Richtung Gürzenich kommend in Richtung Langerwehe. Hierbei fiel ihm ein anderer PKW auf, der mehrfach in den Gegenverkehr geriet und ohne ersichtlichen Grund extrem langsam fuhr. Da andere Verkehrsteilnehmer hierdurch gefährdet wurden, verständigte der Zeuge die Polizei und folgte dem anderem PKW. Auf der Agathastraße parkte der Fahrzeugführer seinen PKW in einer Hofeinfahrt. Die eingesetzten Polizisten konnten den Fahrzeugführer dort schließlich schlafend in seinem PKW antreffen. Nach mehrfachem Klopfen öffnete dieser die Fahrzeugtür. Hierbei war erheblicher Alkoholgeruch feststellbar, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell