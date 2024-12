Feuerwehr Köln

FW Köln: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr

Köln (ots)

Um 23:04 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Siebachstraße ein Brandereignis mit ausgelöstem Heimrauchmelder in einer Nachbarwohnung. Aufgrund der Meldung, dass sich in der betroffenen Wohnung vermutlich noch eine Person befände, wurden Einsatzkräfte unter dem Einsatzstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" entsandt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich das gemeldete Lagebild. Teile der Wohnung im Erdgeschoss standen in Brand und eine Person wurde vermisst. Die eingesetzten Trupps fanden eine leblose, weibliche Person in der Wohnung vor und retteten diese ins Freie. Die vor Ort befindliche Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Das Feuer wurde kurz darauf gelöscht. Durch den Brand wurden keine weiteren Personen verletzt, das Brandereignis blieb auf die Wohnung begrenzt.

Insgesamt wurden drei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 47 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte der Führungsdienst der Branddirektion.

Original-Content von: Feuerwehr Köln, übermittelt durch news aktuell