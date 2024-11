FW Köln: Dachstuhlbrand in Köln-Höhenhaus

Köln (ots) - Gegen 02:35 Uhr meldete ein Anrufer am Notruf 112 der Feuerwehr einen piependen Heimrauchmelder und eine sichtbare Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Ringstraße im Stadtteil Rodenkirchen. Da dort auch das Licht eingeschaltet war, ging der aufnehmende Disponent in der Leitstelle davon aus, dass sich noch Menschen in diesem Bereich aufhalten und alarmierte Kräfte der ...

mehr