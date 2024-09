POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht/ Kind verletzt

Rettersen (ots) - Am Donnerstag, den 05.09.2024, wurde gegen 10:50 Uhr der Integrierten Rettungsleitstelle in Montabaur ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Hahner Straße in Rettersen gemeldet. Die 79-jährige Bewohnerin konnte sich selbstständig ins Freie retten. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Altenkirchen, Weyerbusch und Mehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand ...

