Polizei Düren

POL-DN: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat

Düren (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ( 05. Juli 2025 gegen 02:20 Uhr) wurden Kräfte der Polizeiwache Düren zu einem Einbruchsalarm in einen Verbrauchermarkt nach Düren - Birkesdorf entsandt. Dort wurde eine männliche Person durch die einschreitenden Polizisten auf frischer Tat im Geschäft ertappt und nach Ansprache erfolgreich festgenommen. Er hatte zuvor seine mitgeführte Sporttasche prall mit Zigarettenschachteln gefüllt, nachdem er sich gewaltsam Zutritt in das Geschäft verschafft hatte. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem, ob der Tatverdächtige auch mit einem Einbruch in der Nacht zuvor (04.07.2025 gegen 03:05 Uhr) in Verbindung gebracht werden kann. Hier wurde ebenfalls, am selben Markt in der Straße "An der Festhalle", eine Eingangstüre gewaltsam geöffnet und offensichtlich Tabakwaren innerhalb des Marktes angegangen. Personen, die im Zusammenhang mit den geschilderten Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Düren unter 02421- 9490 oder per mail an poststelle.dueren@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell