Polizei Düren

POL-DN: Mit 1,2 Promille auf dem E-Scooter

Langerwehe (ots)

Ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer fiel der Polizei in der Nacht zum heutigen Freitag (04.07.2025) auf, weil er bei der Fahrt ein etwa zwei Meter langes Kabel hinter sich herzog.

Gegen 00:00 Uhr hielten die Beamten den 32-Jährigen an der Einmündung Hauptstraße/ Luchemer Straße an. Der Mann aus Eschweiler gab an, seinen E-Scooter zuvor bei einem Freund geladen und nicht bemerkt zu haben, dass er das Kabel hinter sich herziehe. Weiter gab er unumwunden zu, dass er Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der E-Scooter wurde an Ort und Stelle abgeschlossen, das Führen von Fahrzeugen wurde ihm bis zum Alkoholabbau untersagt. Über einen Führerschein verfügt 34-Jährige nicht.)

