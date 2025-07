Polizei Düren

POL-DN: Falsche Polizeibeamte versuchen vergeblich, Senioren zu betrügen

Jülich (ots)

Gleich drei Strafanzeigen wegen Betrugsversuchen durch "falsche Polizeibeamte" wurden am gestrigen Donnerstag in Jülich zur Anzeige gebracht. In allen Fällen reagierten die Senioren souverän und gingen nicht auf die gestellten Forderungen ein, so dass die Täter keinen Erfolg hatten.

Im Fall eines 86-jährigen Mannes aus Jülich meldeten sich die vermeintlichen Polizeibeamten am 30.06.2025 gegen 20:35 Uhr und gaben an, dass der Name des Seniors auf einer möglichen "Tatortliste" von zuvor festgenommenen Einbrechern gestanden habe und er deshalb Schmuck und Bargeld zur Aufbewahrung an die Polizei übergeben solle. Der Rentner reagierte unwirsch und forderte den Anrufer energisch auf seinen Namen, seinen Dienstgrad und die Dienststelle anzugeben, worauf dieser das Gespräch umgehend beendete.

Wenige Minuten zuvor (20:15 Uhr) erreichte ein ähnlicher Anruf eine 85-jährige Frau aus Jülich, die jedoch ebenfalls Verdacht schöpfte und deshalb nicht auf die Forderungen der Tatverdächtigen einging.

Zu einem dritten Betrugsversuch mit ähnlicher Begehungsweise kam es am Mittwoch, den 02.07.2025 gegen 20:24 Uhr. Auch hier versuchten die Tatverdächtigen ihre Masche bei einer 84-jährigen Frau, ebenfalls aus Jülich. Das Vorhaben der Täter schlug fehl, da die Geschädigte den Betrugsversuch durchschaute und den Aufforderungen der Täter nicht nachkam.

Hinweise der Polizei - So schützen Sie sich vor Betrug durch falsche Polizeibeamte:

- Die Polizei ruft Sie niemals mit der Notrufnummer 110 an. Lassen Sie sich den Namen geben, legen Sie auf und rufen Sie selbst bei Ihrer örtlichen Polizeibehörde zurück. Nutzen Sie dafür niemals die Rückruftaste, sondern wählen Sie die Nummer manuell. - Geben Sie niemals telefonisch Auskünfte über Bargeld, Schmuck, Wertsachen oder Kontodaten. - Die Polizei fordert niemals dazu auf, Geld oder Wertsachen zur "Aufbewahrung" zu übergeben - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit - sprechen Sie mit Angehörigen oder vertrauten Personen. - Wenn ein angeblicher Polizist vor Ihrer Tür steht: Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die Polizei unter der echten 110 an. - Warnen Sie bitte auch ältere Familienmitglieder und Nachbarn vor dieser Betrugsmasche!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell