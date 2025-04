POL-ME: Einbruch in Café: Polizei stellt Tatverdächtige - 2504075

Polizei Mettmann

In der Nacht auf Karfreitag, 18. April 2025, nahm die Polizei in Ratingen zwei 15 Jahre alte Einbrecher auf frischer Tat fest. Die Jugendlichen waren zuvor gewaltsam in ein Café eingedrungen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:30 Uhr nahmen die Beamtinnen und Beamten auf einer Streifenfahrt die beschädigte Eingangstür eines Cafés am Marktplatz an der Brunostraße wahr. Im Innenraum stellten sie zwei 15-jährige Einbrecher auf frischer Tat. Die polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Minderjährigen wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Einbruchdiebstahl tätigen oder hat die Jugendlichen vor oder bei der Tatausübung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

