Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in Langenfeld: Polizei bittet um Hinweise - 2504074

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Karfreitag, 18. April 2025, zeigte sich in Langenfeld-Berghausen ein Exhibitionist einer 27-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:15 Uhr saß eine 27-jährige Langenfelderin in ihrem geparkten Auto an der Bushaltestelle Langenfeld Berghausen S in Fahrtrichtung Langenfeld. Ein Unbekannter trat an die Beifahrertür ihres Fahrzeugs, entblößte sich und führte sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Die Langenfelderin wählte daraufhin den Notruf der Polizei und zeigte dem Exhibitionisten das Handy-Display mit der Nummer der Polizei. Dieser entfernte sich daraufhin in Richtung Richrath.

Der Exhibitionist wird beschrieben als:

- männlich - zwischen 20 und 30 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - blonder Bart - mit dünner Statur - dunkel gekleidet mit aufgesetzter Kapuze und Nike-Rucksack

Die Polizei fragt:

Wer hat die exhibitionistischen Handlungen des Mannes beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell