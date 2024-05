Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst - PM Nr.1

Weinheim (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 14:55 Uhr wurde an der Bahnhaltestelle Alter OEG-Bahnhof in der Bergstraße eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und verletzt. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Hierzu musste die Bergstraße im Bereich der Bahnhaltestelle gesperrt werden. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Die Frau befindet sich aktuell in medizinischer Behandlung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell