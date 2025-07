Polizei Düren

POL-DN: Kleinkraftrad an Rurtalbahn-Haltestelle in Tetz entwendet

Linnich (ots)

Am Mittwochvormittag (02.07.2025) wurde an der Haltestelle der Rurtalbahn in Tetz ein Kleinkraftrad entwendet. Der Geschädigte meldete den Diebstahl am Donnerstag auf der Polizeiwache in Jülich.

Nach Angaben des Geschädigten hatte dieser sein Kleinkraftrad der Marke Sym, Modell AD05W, am Mittwoch gegen 07:00 Uhr an der Haltestelle in Tetz abgestellt, um mit der Bahn nach Düren zu fahren. Als er gegen 11:20 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug entwendet worden war. Auch sein Helm, der am Roller befestigt war, wurde gestohlen.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein schwarz-weißes Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 492 CIX. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rurtalbahn-Haltestelle in Tetz gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell