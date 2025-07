POL-DN: Bei Kollision mit Pkw leicht verletzt

Linnich (ots) - Am Mittwochvormittag (02.07.2025) wurde an der Haltestelle der Rurtalbahn in Tetz ein Kleinkraftrad entwendet. Der Geschädigte meldete den Diebstahl am Donnerstag auf der Polizeiwache in Jülich. Nach Angaben des Geschädigten hatte dieser sein Kleinkraftrad der Marke Sym, Modell AD05W, am Mittwoch gegen 07:00 Uhr an der Haltestelle in Tetz abgestellt, ...

