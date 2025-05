Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Realistische Einsatzübung der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau am Landgasthof "Westrich" vermittelt Wissen und Sicherheit

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Bedburg-Hau (ots)

Eine außergewöhnliche und lehrreiche Abendveranstaltung fand kürzlich am Landgasthof "Westrich" in Till-Moyland statt. Auf Einladung des Betreiberehepaars Anette Opgenoorth und Thorben Schröder führte die Einheit Till-Moyland der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau eine realitätsnahe Schauübung durch - mit großem Interesse und reger Beteiligung der Belegschaft des Gasthauses.

Das Szenario: Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen

Angenommen wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Betriebsgelände: Ein Traktor war mit einem Pkw kollidiert, zwei Personen befanden sich noch im Fahrzeug und mussten gerettet werden. Die Feuerwehr zeigte in diesem Zusammenhang ihr standardisiertes Vorgehen bei solchen Einsatzlagen, insbesondere die strukturierte technische Rettung mithilfe hydraulischer Geräte wie Schere und Spreizer.

Während des gesamten Einsatzablaufs erklärten die Kameradinnen und Kameraden anschaulich ihre Handgriffe, Abläufe und eingesetzten Werkzeuge. Die Mitarbeitenden des Gasthauses erhielten so nicht nur einen Einblick in die Abläufe bei einem technischen Hilfeeinsatz, sondern konnten auch sehen, wie gut geschult und vorbereitet die Feuerwehr selbst in simulierten Stresssituationen agiert.

Mitarbeitende aktiv eingebunden

Ein besonderer Aspekt der Übung war die aktive Einbindung der Mitarbeiterinnen des Landgasthofs. Sie übernahmen - angeleitet durch die Feuerwehr - erste Maßnahmen zur Erstversorgung der Verunfallten. Dies vermittelte wertvolles Wissen, das im Ernstfall Leben retten kann. Die Rückmeldungen nach der Übung waren durchweg positiv. Viele Mitarbeitende äußerten, dass sie froh seien, nie in eine solche Extremsituation geraten zu sein, fühlten sich nach der Veranstaltung aber besser vorbereitet.

Lob und Dank bei geselligem Ausklang

Nach dem offiziellen Teil der Übung lud das Betreiberpaar die Einheit Till-Moyland zum gemeinsamen Abendessen ein - ein herzliches Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit und den informativen Abend. Solche Begegnungen schaffen nicht nur Vertrauen, sondern stärken auch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und örtlichen Betrieben.

Langjährige Partnerschaft mit dem Landgasthof

Die Verbindung zwischen der Feuerwehr Till-Moyland und dem Landgasthof "Westrich" ist über die Jahre gewachsen. Bereits in der Vergangenheit wurden regelmäßig Schulungen für das Personal durchgeführt, etwa zum richtigen Einsatz von Feuerlöschern, dem Verhalten bei Brandausbruch oder der Gefahren einer Fettexplosion in der Gastronomie.

Einheitsführer Daniel Arntz betont: "Diese Art der Zusammenarbeit ist für uns enorm wertvoll. Sie ermöglicht es uns, betriebliche Besonderheiten frühzeitig kennenzulernen und gemeinsam mit den Verantwortlichen praxisnahe Sicherheitskonzepte zu entwickeln - insbesondere für Situationen, in denen viele Menschen gleichzeitig im Gebäude sind."

Mitmachen lohnt sich!

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ist jederzeit offen für neue Mitglieder. Egal ob in der Kinder-/ Jugendarbeit oder als Erwachsener im aktiven Dienst - wer Lust hat, Technik zu erleben, Teamgeist zu leben und Verantwortung zu übernehmen, ist herzlich willkommen.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft gibt es unter www.feuerwehr-bedburg-hau.nrw "Mitmachen".

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell