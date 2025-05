Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Brand eines Müllcontainers auf Betriebsgelände - Feuerwehr im nächtlichen Einsatz

Bedburg-Hau (ots)

In der Nacht zu Montag (11.05.2025) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 22:58 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich mehrerer Gewerbebetriebe An der Molkerei in Hasselt alarmiert.

Bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter einen brennenden 1100-Liter-Müllcontainer auf dem Gelände eines Speditionsunternehmens fest. Ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz konnte den Brand mithilfe einer Schnellangriffsleitung zügig unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

