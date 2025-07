Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Düren (ots)

In Folge eines Auffahrunfalls verletzten sich am Freitagnachmittag (04.07.2025 gegen 17:30 Uhr) zwei Personen. Ein 21- jähriger Jülicher befuhr mit seinem PKW die Fritz- Erler- Straße aus Richtung Veldener Straße kommend in Richtung Eisenbahnstraße. In Höhe der Kreuzung Fritz-Erler-Straße/ Josef- Schregel- Straße fuhr er links an einem rangierenden Fahrzeug vorbei, mutmaßlich ohne auf den vorausfahrenden Verkehr zu achten. Hierdurch fuhr er mit seinem Fahrzeug auf das Heck eines vor ihm, verkehrsbedingt wartenden PKW auf, welcher von einem 60- jährigen Dürener geführt wurde. Bedingt durch diese Kollision touchierte er anschließend das ebenfalls im Kreuzungsbereich wartende Motorrad eines 31- jährigen Mannes aus Nörvenich. Dieser konnte noch von seinem Motorrad abspringen, bevor dieses auf die Seite fiel. Der 60- jährige Dürener sowie der Motorradfahrer erlitten durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen. Der Jülicher blieb unverletzt. Nachdem die Feuerwehr die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsmitteln gereinigt hatte, wurde die Kreuzung gegen 18:35 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden belief sich nach einer ersten Schätzung auf circa 15000 EUR.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell