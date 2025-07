Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Brand in Jülich

Jülich (ots)

Am Freitagabend (04.07.2025 gegen 21.15 Uhr) kam es in Jülich in der Kirchberger Straße zu einem Brandgeschehen in einem Haus, welches als städtische Unterkunft für Obdachlose genutzt wird. Zwei Bewohner befanden sich zur Brandzeit im Haus. Ein Bewohner mußte über die Drehleiter aus der ersten Etage evakuiert werden, der andere begab sich von sich aus ins Freie, als er den Brand bemerkte. Die Feuerwehr löschte den Brand, der seinen Ursprung mutmaßlich in einem Zimmer im Erdgeschoß hatte. Die beiden anwesenden Bewohner wurden zur Behandlung einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten dieses allerdings noch am Folgetag wieder verlassen. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese ist bislang ungeklärt. Das Haus, welches nicht mehr bewohnbar ist, wurde versiegelt und beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Düren geführt.

