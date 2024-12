Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle durch Bundespolizei vollstreckt

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am gestrigen Montag vollstreckten Bundespolizisten zwei Haftbefehle auf der BAB 11 in Pomellen. Ein 45jähriger Ukrainer wurde gegen 08:40 Uhr als Mitreisender eines PKW mit polnischer Zulassung nach zuvor erfolgtem Grenzübertritt von Polen nach Deutschland festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg zur Strafvollstreckung aufgrund einer unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet. Danach hatte der Ukrainer eine Geldstrafe von 700 Euro (+ 82,50 Euro Kosten) zu entrichten. Er bezahlte die 782,50 Euro und ersparte sich eine Ersatzhaft von 35 Tagen.

Gegen 16:40 Uhr wurde ein 27jähriger Lette als Mitfahrer in einem Bus (Flixbus) kontrolliert; Die Person wies sich mit einem gültigen lettischen Reisepass aus; Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Rostock aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da er die entsprechenden Barmittel in Höhe von 600,00EUR und Kosten in Höhe von 124,50 EUR nicht aufbringen konnte, kontaktierte er seinen Arbeitgeber. Dieser erklärte sich bereit die Summe einzuzahlen. Nach Zahlung wurde der Lette um 18:50 Uhr aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell