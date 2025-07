Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der K 12 -Zwei Leichtverletzte

Aldenhoven (ots)

Auf der K 12 kam es am Sonntagabend (06.07.2025) zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Pkw überschlug. Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen.

Der Pkw, an dessen Steuer ein 19-Jähriger aus Jülich saß, befuhr gegen 20:10 Uhr die K 12 aus Richtung Ederen kommend, in Fahrtrichtung Freialdenhoven. Nachdem er in einer Linkskurve Radfahrer überholt hatte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Pkw zweimal. Der 19-Jährige und seine 16-Jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell