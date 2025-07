Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ausgelöster Rauchmelder

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hardt, 04.07.2025, 17:04 Uhr, Vossenbäumchen (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zum Vossenbäumchen in Hardt alarmiert, da Nachbarn einen ausgelösten Rauchmelder in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen hatten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich durch ein Fenster Zutritt zur Wohnung verschaffen. Auf dem eingeschalteten Herd stand ein Topf, dessen Inhalt verbrannt war. Der eingesetzte Trupp unter Atemschutz schaltete den Herd aus und löschte den Inhalt des Topfes. Durch das Öffnen aller Fenster konnte der Rauch rasch entweichen. Der Mieter der Wohnung befand sich außer Haus. Es gab keine Verletzten. Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell