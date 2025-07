Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Tiefdruckgebiet "Engin": Feuerwehr Mönchengladbach verzeichnet erste wetterbedingte Einsätze, Schwerpunkt in Rheindahlen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, 2. Juli 2025, 16:45 Uhr (ots)

Das Tiefdruckgebiet "Engin" hat am Mittwoch vor allem den Westen von Mönchengladbach gestreift und in Teilen des Stadtgebiets für erste wetterbedingte Einsätze gesorgt. Bis zum späten Nachmittag rückte die Feuerwehr zu insgesamt zehn Einsätzen aus, der Schwerpunkt lag im Ortsteil Rheindahlen.

Hauptsächlich handelte es sich um vollgelaufene Keller, verursacht durch kurzzeitig starke Regenfälle und überlastete Entwässerungssysteme. In allen Fällen konnten die Einsatzkräfte schnell und effektiv Hilfe leisten. Das Regenband zog westlich an Mönchengladbach vorbei, hat aber in Rheindahlen lokal spürbar zugeschlagen. Verletzte gab es nicht, auch größere Sachschäden wurden bislang nicht gemeldet.

Auch wenn die Lage aktuell stabil ist, beobachtet die Feuerwehr Mönchengladbach die Wetterentwicklung weiterhin aufmerksam. Kurzfristige Veränderungen sind bei solchen Wetterlagen jederzeit möglich.

Im Einsatz war die Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Oberbrandrat Andreas Schillers

Hinweise an die Bevölkerung:

- Kontrollieren Sie Rückstauklappen und Abläufe. - Sichern Sie gefährdete Kellerräume und Lichtschächte. - Halten Sie wasserempfindliche Gegenstände nicht bodennah in Kellern. - Bei akuter Gefahr wählen Sie sofort den Notruf 112.

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell