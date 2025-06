Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zusammenstoß zweier Pkw - eine Person ins Krankenhaus transportiert

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 28.06.2025, 19:45 Uhr, Kreuzung Wilhelm-Schiffer-Straße - Hohlstraße (ots)

Am frühen Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wilhelm-Schiffer-Straße - Hohlstraße alarmiert. Zwei Pkw waren kollidiert.

In einem der Fahrzeuge befanden sich eine Mutter und ihr Kind. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst gesichtet. Die Mutter wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Das Kind blieb unverletzt und wurde an den Vater übergeben. Der alleinige Insasse des zweiten Fahrzeugs blieb glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterien ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer des Einsatzes musste die Kreuzung voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektoranwärter Lukas Ritgens (in Ausbildung) / Brandamtmann Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell