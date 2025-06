Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Entstehungsbrand in einer Küche - Zwei Personen aus verrauchter Wohnung geführt

Mönchengladbach - Heyden, 27.06.2025, 19:31 Uhr, Odenkirchener Straße (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach gegen 19:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rheydt alarmiert. In einer Wohnung im 2. Obergeschoss war es zu einem Entstehungsbrand in der Küche gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Fenster der betroffenen Wohnung sichtbar. Ein Angriffstrupp der Feuerwehr führte zwei Bewohner aus der verrauchten Wohnung und brachte den Brand mit einem Kleinlöschgerät unter Kontrolle. Die beiden Personen wurden vom Notarzt gesichtet. Sie konnten ohne notwendigen Transport ins Krankenhaus vor Ort verbleiben. Die Feuerwehr befreite die Wohnung und den Treppenraum des Mehrfamilienhauses mit einem Belüftungsgerät vom Brandrauch. Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandoberinspektoranwärter Ruben Timmermanns (in Ausbildung zum Löschzugführer)/Brandamtmann Thomas Mandrossa

