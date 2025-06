Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gartenlaube brennt

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Lürrip, 25.06.2025, 21:58 Uhr, Volksbadstraße (ots)

In der Kleingartenanlage Am Volksgarten kam es in der Nacht zu einem Brandeinsatz. Eine Gartenlaube stand bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte in Vollbrand. Zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren konnten den Brand löschen und eine Gasflasche bergen. Angrenzende Gebäude konnten vor einem Überschlagen der Flammen geschützt werden. Die Löscharbeiten zogen sich aufgrund der vielen Glutnester länger hin. Verletzte gab es keine. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Tanklöschfahrzeug der Technik- und Logistikabteilung (Holt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell