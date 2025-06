Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verbranntes Essen verraucht mehrere Wohnungen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 19.06.2025, 22:00 Uhr, Gartenstraße (ots)

Am gestrigen Abend meldeten besorgte Bewohner über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. OG eines Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine leichte Verrauchung zu sehen, aber kein Brandgeruch wahrnehmbar.

Im Rahmen der Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Einem Bewohner war Essen im Topf angebrannt. Die Feuerwehr löschte das Essen mit Wasser ab, lüftete die Wohnung durch öffnen mehrerer Fenster und kontrollierte den Bereich rund um den Entstehungsbrand mit einer Wärmebildkamera.

Der Bewohner ist durch den Rettungsdienst, da dieser Brandrauch eingeatmet hatte, untersucht worden. Es wurden keine Verletzungen festgestellt, so dass der Betroffene in die Obhut der, mittlerweile eingetroffenen, Familienangehörigen bleiben konnten. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Die darüberliegenden Wohnungen sind durch gekippte Fenster leicht verraucht worden. Diese wurden kontrolliert und durch öffnen der Fenster gelüftet. Die betroffenen Personen konnten alle zurück in ihre Wohnungen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Freiwillige Feuerwehr der Einheit Rheydt, ein Rettungswagen der Stadt Mönchengladbach, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektoranwärter Lukas Ritgens (in Ausbildung) und Brandoberinspektor Sascha Göddertz

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell