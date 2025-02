Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ford entwendet - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Am Sonntag, den 16.02.2025 gegen 01:39 Uhr wurden Kräfte der Soester Polizei in den Opmünder Weg in Soest gerufen. Ein auf einem öffentlichen Parkplatz eines Supermarktes abgestellter Ford Mondeo mit dem Kennzeichen BF-SO 1150 sei nicht mehr auffindbar. Eine Nachfrage bei den Soester Abschleppunternehmen verlief ohne Erfolg. Zuletzt sei der Pkw durch die Melder gegen 00:30 Uhr auf dem Parkplatz gesehen worden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der oben genannten Tat machen können werden gebeten, sich unter der 02921-91000 oder in der nächsten Polizeiwache zu melden.

