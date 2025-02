POL-SO: Diebstahl von Photovoltaik Zubehör

Warstein-Allagen (ots) - In der Straße "Schrewenfeld" in Warstein-Allagen ist es in der Zeit von letzten Mittwoch, 12.02.2025, 11:00 Uhr - Samstag, 15.02.2025, 15:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der oder die Täter drangen über ein Kellerfenster, welches sie aufgehebelt haben, in das Haus. Es wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Ob und was entwendet wurde, konnte bei der ...

