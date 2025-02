Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Warstein-Allagen (ots)

In der Straße "Schrewenfeld" in Warstein-Allagen ist es in der Zeit von letzten Mittwoch, 12.02.2025, 11:00 Uhr - Samstag, 15.02.2025, 15:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Der oder die Täter drangen über ein Kellerfenster, welches sie aufgehebelt haben, in das Haus.

Es wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Ob und was entwendet wurde, konnte bei der Tatortaufnahme durch die Polizei noch nicht gesagt werden.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern gegeben haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Warstein unter 02902 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell