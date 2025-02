Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Samstag kam es in Lippstadt gegen 21:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 22-jähriger Mann aus Lippstadt beabsichtigte mit seinem Pkw VW in der Lippstädter Innenstadt von der Königsau in die Straße Woldemei abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden 23-jährigen Radfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer, sodass er im weiteren Verlauf einem Krankenhaus zugeführt wurde. (rs)

