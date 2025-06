Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach - Dahl, 22.06.2025, 21:57Uhr, Brandenberger Straße (ots)

Am Sonntagabend gegen 22Uhr meldeten gleich mehrere Anrufer, über den Notruf 112, den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Brandenberger Straße. Im zweiten Obergeschoss des fünf geschossigen Reihenhauses war es zu einem Küchenbrand gekommen, der von den Bewohnern noch beim Verlassen der Wohnung mit eigenen Löschversuchen eingedämmt werden konnte. Aus der Wohnung austretender Brandrauch breitete sich jedoch im gemeinsamen Treppenhaus des Gebäudes aus. Eine Familie aus der 5. Etage konnte ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Sie wurden vom Leitstellenbeamten der Feuerwehr angeleitet, die Wohnungstüre geschlossen zu halten und Handtücher von innen vor die Wohnungstüre zu legen. Diese Maßnahme sorgte dafür, dass die Wohnung fortwährend rauchfrei blieb und keiner der Bewohner verletzt wurde. Ein Trupp der Feuerwehr konnte unter Atemschutz den Brand mit einem Kleinlöschgerät zügig ablöschen. Die Bewohner der Brandwohnung wurden ins Freie geführt und von einem Notarzt untersucht. Der Treppenraum und die vom Brand betroffene Wohnung wurden mit einem Überdruckbelüftungsgerät der Feuerwehr vom Brandrauch befreit, parallel wurden sämtliche Wohnungen durch die Feuerwehr kontrolliert. Alle betroffenen Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Brand beschränkte sich auf die Küche der betroffenen Wohnung. Die Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen alle zurück in ihre Wohnungen.

Im Einsatz waren Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Thomas Mandrossa

